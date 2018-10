© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista a La Gazzetta dello Sport per il tecnico del Lecce Fabio Liverani in vista della gara da ex contro il Palermo: "Sarà la prima volta - spiega - ma non provo rancore per il patron, anche se da lui mi sarei aspettato più riconoscenza e rispetto per il contributo che io e altri compagni più esperiti avevamo dato nel progetto di crescita del gruppo. Mi aspetto un match spettacolare, tra una candidata alla promozione e il mio Lecce, sbarazzino e deciso a proporre sempre il suo calcio. Le favorite per la A? Per me il Benevento è davanti a tutti, poi Verona e Palermo, a seguire Crotone, Pescara, Perugia, Brescia e Spezia. Magari, dopo, ci metto pure il Lecce".