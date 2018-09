Lecce, Liverani: "Obiettivo stagionale? Più si vola in alto, più si casca"

Fonte: Pianetalecce.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha così analizzato il pari casalingo contro il Cittadella: "Pareggio giusto. In questo campionato le occasioni subite si possono pagare a caro prezzo se non si sta attenti. Siamo partiti forti, nella ripresa loro hanno spinto un po’ di più ma il rammarico resta quello di aver preso gol su corner dove bisogna avere più scaltrezza. Mi spiace per l'occasione sprecata da Palombi che ci avrebbe consentito sul 2-0 di ammazzare la partita. Ci può però stare perché Palombi era stanco e veniva da due partite consecutive in due giorni dove aveva fatto benissimo. La Mantia molto bene oggi, sta dando la dimostrazione del perché è stato preso per questa squadra. Grande sacrificio e tanta sofferenza positiva. Molto bene Meccariello in difesa e cresce di partita in partita. Bilancio in queste ultime tre partite? Molto positivo ed è normale che fare punti aiuta in autostima e lavorare con serenità. L’obiettivo del Lecce è la salvezza? Più voli in alto e più si casca. Restiamo con i piedi per terra".