© foto di Andrea Rosito

Fabio Liverani esulta dopo il successo del suo Lecce sul Brescia che proietta i giallorossi a un passo dalla Serie A: "Le parole per questo gruppo sono quasi finite. Non c'erano dubbi sulla prestazione, lo spirito nostro è questo qui, crediamo in quel che facciamo e ci meritiamo tutti i risultati. Tutti", evidenzia oggi SoloLecce.it.

Majer: "E' un calciatore di livello internazionale, ha giocato in tutta Europa, sta dimostrando le sue qualità. E' un elemento di categoria superiore. Tabanelli l'ho portato e voluto io, con cui ho lavorato per riportarlo al suo livello. Non mi sorprende niente di quel che fa di buono. La Serie A? Alla fine del girone d'andata pensavo potessimo arrivare senza problemi tra le prime otto, poi il trittico di gare interne vinte di fila nel ritorno mi hanno fatto pensare che si poteva credere alla promozione. Ma non abbiamo fatto ancora niente".