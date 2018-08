Lecce, Liverani: "Partita eccezionale per 70 minuti, calo fisico ci sta"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha analizzato in sala stampa la sfida del "Vigorito" contro il Benevento: "Abbiamo giocato con una squadra forte e costruita per vincere. L’importante per me era capire a che punto siamo del nostro percorso. La nostra squadra per settanta minuti ha fatto una partita eccezionale - riporta Pianetalecce.it -. Loro hanno trovato le reti nel nostro momento migliore, ma questo fa parte del calcio. Noi avevamo giocatori che per loro era la prima partita ufficiale e ci può stare un calo fisico. Loro hanno giocatori importanti per la categoria e con il passare del tempo i nostri hanno subito sul piano fisico, ma non mi sento di essere preoccupato. Credo che i miei ragazzi siano andati oltre le mie aspettative. Oggi andiamo via con molte certezze più che con dubbi. La sostituzione di Falco ha cambiato la partita? Pippo veniva da un paio di giorni di affaticamento muscolare. Se non fosse stato per quel problema non lo avrei mai tolto. Sul 3-0 ho pensato di dare un supporto in più con Cosenza ma non è andata come pensavo. Siamo una buona squadra, ma bisogna mantenere gli obiettivi giusti. L’asticella va alzata solo con le prestazione. E’ normale che con nove giocatori nuovi bisogna avere tempo perchè i ragazzi devono conoscersi meglio".