Lecce, Liverani: "Più consapevoli del passato. Tumminello? Ci sarà"

© foto di Andrea Rosito

Dalle pagine di SoloLecce.it arrivano le parole di Fabio Liverani, tecnico del Lecce, alla vigilia del match contro l'Ascoli: "E' cambiato tanto rispetto all'andata, la squadra è cresciuta, c'è maggiore consapevolezza. Quella sconfitta ci deve ricordare che sono scorbutici, difficili da battere. Per noi sarà un'altra partita importante sul nostro cammino, potremo giocarla di nuovo davanti ai nostri tifosi, molti assenti forzatamente a Salerno: dobbiamo vincere per loro. Faremo bene sino a che non perderemo la spensieratezza che ci deve caratterizzare. L'ho già detto: lottare per le prime posizioni deve essere un piacere, non una ossessione. Inseguiamo i nostri obiettivi con lo spirito giusto. Siamo nella condizione in cui la corsa del Lecce è solo sul Lecce. Falco è un elemento importante di questa rosa, ma tante volte abbiamo giocato senza di lui e sappiamo fare bene ugualmente. Penso che Tumminello sarà subito della partita, devo decidere se dall'inizio o a gara in corso. Può giocare senza problemi accanto a uno degli altri attaccanti. In avanti ci sarà anche Avantaggiato dai baby di Siviglia, nell'ottica di un inserimento graduale dei ragazzi in prima squadra. E' una convocazione concordata per far crescere i nostri giovani".