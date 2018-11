Lecce, Liverani: "Potevamo chiuderla prima, ci siamo piaciuti troppo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Fabio Liverani, tecnico del Lecce, riportate da SalentoSport dopo la vittoria sul Cosenza. "Siamo partiti a mille, producendo in 25 minuti un calcio spettacolare ed efficace. Queste gare devi chiuderle siglando magari il 3-0, e invece ci siamo piaciuti troppo, la facciamo facile in alcune situazioni e il risultato è che, dopo il primo, secondo o terzo errore gli avversari prendono coraggio. Poi la gara si è fatta complicata, abbiamo provato a reagire fallendo anche il gol del 3-1 e subendo invece il loro pari. Chiaramente sul punteggio di 2-2 può succedere di tutto e il risultato ci ha fatto sorridere. Avevamo preparato bene la gara, risultando bravi in alcune circostanze, meno in altre. Cosenza? Una squadra ostica soprattutto con il sugli esterni. Siamo stati bravi a contenerli e a giocare veloci palla a terra, purtroppo non per tutto il match”.