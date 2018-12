© foto di Andrea Rosito

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha commentato così il successo per 3-2 contro il Padova: “A me dispiace commentare gli episodi a nostro sfavore. Sul primo rigore c’è un fallo su Meccariello. Il secondo rigore è incredibile. La squadra ha fatto una buona partita, nel primo tempo abbiamo amministrato. Nel secondo tempo siamo usciti con più cattiveria. Nella globalità i ragazzi meritano questa vittoria ed il secondo posto in classifica. La vittoria di oggi è a coronamento di un 2018 splendido. Al primo obiettivo siamo quasi vicini. Al secondo obiettivo non siamo ancora pronti. Dobbiamo migliorare, avere voglia e non permettere di riaprire le partite. Siamo incompiuti per le zone alte della classifica. Siamo una squadra che lavora ma che ancora non ha raggiunto il massimo. Il margine di crescita è ancora enorme”, sono le parole riprese da tuttocalciopuglia.com.