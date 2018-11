Lecce, Liverani: "Secondo rosso inesistente, metro arbitrale non equo"

“Inter-Barcellona? Per la classifica è insignificante, si qualificheranno entrambe. Un pareggio accontenterebbe tutti”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Donato Di Campli. Che mercato si aspetta dall’Inter a gennaio? “Qualche rinforzo soprattutto per quanto riguarda i rincalzi....

Juve, affaticamento per Cancelo e Douglas. Matuidi a parte

Champions League: Cakir arbitra CSKA-Roma. Hategan per la Juve

Genoa, si ferma Sandro. Per il brasiliano tre settimane di stop

"Icardi è il più forte del mondo". L'Inter e la traduzione per i tifosi spagnoli

Inter-Barcellona già da record: incasso più alto di sempre per un'italiana

Cesari: "Bradaric, il braccio va verso il pallone. Benatia, no rigore"

Questa l'analisi di Fabio Liverani , tecnico del Lecce, dopo il triplice fischio della sfida tra Pescara e salentini, conclusasi 4-2 a favore dei biancazzurri: "Il Pescara ha fatto un ottimo primo tempo, poi siamo riusciti a reagire. I particolari hanno fatto la differenza. La seconda espulsione è inesistente, vorrei rivedere lo schiaffo di Campagnaro a La Mantia, perché l’argentino era già stato ammonito. L’arbitro non ha adottato lo stesso metro".

