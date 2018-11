Lecce, Liverani: "Siamo ad undici punti dalla salvezza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, analizza così la vittoria ottenuta contro la Cremonese: "È stato un campo difficile, sulle corsie laterali si andava in difficoltà. Castrovilli ci ha dato molte difficoltà ma una volta prese le misure credo che la squadra abbia giocato uno dei secondi tempi più belli di tutto il campionato. Palombi è partito dalla panchina per risparmiarlo viste le condizioni del campo - riporta Pianeta Lecce -.È una squadra che sta crescendo negli interpreti e quando giochi con Falco, Lucioni, Meccariello, Mancosu è molto facile far circolare la palla e gestire al meglio i momenti clou della partita. Ad oggi siamo a 11 punti dal quint’ultimo posto“.