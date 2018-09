Lecce, Liverani: "Sosta utile, con l'Ascoli sfida tosta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Ascoli. Queste le sue parole riportate dai colleghi di Tuttocalciopuglia.com: “Credo che la sosta, in questo periodo, è stata utile per continuare un percorso di lavoro con i giocatori arrivati alla fine. Anche per migliorare la condizione e per recuperare qualche infortunato. Bisogna ripartire dalle cose buone. La strada tracciata è quella giusta. Andiamo in un campo ostico, abituato a questo campionato. Giocano in casa davanti al loro pubblico. Hanno lavorato anche loro, hanno acquistato altri giocatori di categoria e avranno sistemato qualche problematica. Sarà il campo a dirci se la nostra squadra sarà migliorata oppure no”.

“È normale che noi cerchiamo di lavorare tenendo sempre più alta la linea. Mantenerla per 90 min non è facile, per farlo dobbiamo avere una condizione ottimale. Andremo a migliorare anche su questo. Credo che i gol presi, derivino da errori individuali. Dobbiamo essere più reattivi sulla seconda palla e avere una percezione del pericolo più alta. Purtroppo negli ultimi minuti è venuta meno la concentrazione “.

“In queste due prime partite, noi abbiamo giocato con Falco come attaccante. Abbiamo fatto gol con gli attaccanti, quindi vuol dire che l’attacco è un reparto attivo. Pettinari non ha segnato ma ha fatto un lavoro eccezionale per le azioni offensive degli altri compagni di reparto. La Mantia è migliorato molto. Palombi è recuperato al 100%, pur non avendo giocato per un mese. L’ho visto molto bene”.

“Thom (Haye) ha smaltito benissimo i carichi di lavoro. Ora è un po’ più penalizzato, ma credo fermamente in questo ragazzo per duttilità, qualità e per la voglia. Bisogna avere pazienza e creargli una condizione ottimale per potersi esprimere. Il minutaggio arriverà per tutti”.

“Il mio pensiero su Chiricò è uguale a quello della società. È un giocatore non più a disposizione quindi faccio le mie scelte in base a chi ho a disposizione”.

“Palombi non ha 90 minuti, però è possibile schierarlo dai primi minuti”.

“Di Matteo non è stato convocato per questioni numeriche, ogni fine settimana bisogna lasciare a casa qualcuno con grande dispiacere. Venire al campo tutti i giorni con questo gruppo è veramente un piacere”.

“È una B più difficoltosa, ci sono meno margini di errore. Molto più pericolosa per la salvezza, ma più avvincente. È una B bellissima, noi ci faremo trovare pronti”.

“Bovo porta voglia, entusiasmo ed un’ottima esperienza. I difensori in rosa hanno tanta qualità pertanto c’è tanta concorrenza. Nel reparto difensivo, mi sento sereno. In certe partite, Bovo può essere utilizzato anche a centrocampo”.

“La gara di domani è una gara tosta. Hanno giovani di grandissima prospettiva, su tutti Frattesi. Ci confronteremo e vedremo che dirà il campo. Sarà una partita maschia e di ritmo”