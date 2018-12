Lecce, Liverani: "Tonali meritava il rosso. Manca un pizzico di cattiveria"

Fonte: leccenews24.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Liverani ha analizzato il k.o. del suo Lecce sul campo del Brescia: "Faccio fatica a commentare una sconfitta così. Nel primo tempo abbiamo spinto, poi loro hanno avuto buona gestione della palla e hanno spinto anche grazie al pubblico. La squadra ha sofferto ma non meritavamo affatto di perdere. È stata una bella partita tra due squadre che lotteranno per le zone alte della classifica. Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire, dobbiamo essere più attenti, soprattutto in determinati momenti. Dispiace perdere la partita su un calcio d’angolo ad un minuto dalla fine. Manca quella attenzione che ti fa fare il salto di qualità: siamo una squadra giovane e a volte inesperta. C'era un’espulsione su Tonali e sulla quale vorrei chiarimenti, il gol di annullato sul fuorigioco di Scavone credo sia regolare e sul calcio d’angolo su cui è nato il gol di Gastaldello, c’è una sforbiciata sulla testa di Meccariello. Gli episodi sono stati sfavorevoli. Il nostro campionato? Positivo, ma dobbiamo tenere bassa l’asticella. Siamo una buona squadra ma non abbiamo quel pizzico di cattiveria per portare a casa il risultato".