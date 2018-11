Lecce, Liverani: "Tre gare in otto giorni, col Pescara servirà attenzione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Pescara, il tecnico del Lecce Fabio Liverani è intervenuto in conferenza stampa: "Domani taglio il traguardo delle 50 panchine a Lecce? Sinceramente non sono molto per i numeri, lo scorso anno abbiamo iniziato un percorso importante, che da continuità visti anche i risultati di quest’anno. Quello che mi preme in questo periodo è la crescita della squadra. Il Pescara ha veleggiato in questi ultimi anni tra playoff in serie B e Serie A. A livello di organico hanno dei giovani molto interessanti ed altri giocatori che fanno la differenza in questa categoria. Veniamo da tre gare in otto giorni e dovremo disputare una partita di grandissima attenzione. Dopo questa partita prepareremo a Roma la successiva trasferta a Cosenza.”