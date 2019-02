© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cittadella partendo dal recupero di Mancosu: “Negli ultimi tre giorni si è allenato regolarmente e decideremo domani mattina se giocherà o meno. Con le tre gare in una settimana a centrocampo ci sarà spazio per tutti. Il Cittadella anche se viene da tre sconfitte consecutive è in ripresa sotto il profilo del gioco. Incontreremo una squadra arrabbiata che davanti al proprio pubblico vorrà interrompere questa striscia negativa. - continua Liverani come riporta il sito del club – Mayer? È arrivato abbastanza preparato anche se non avrà il ritmo per 90 minuti, ha grandi capacità tecniche ed è tecnicamente bravo. Mi piace per le sue caratteristiche”.