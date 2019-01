Lecce, Liverani: "Vittoria meritata, gol granata in fuorigioco"

Fabio Liverani

© foto di Andrea Rosito

Al termine della gara tra Salernitana e Lecce è intervenuto in sala stampa il tecnico dei salentini Fabio Liverani che si è complimentato con i suoi uomini: "Il calcio è anche questo. Oggi comunque abbiamo meritato la vittoria e l’occasione per andare subito sul tre a zero. La rete della Salernitana credo che fosse in fuorigioco. Queste gare che comunque domini poi alla fine riesci anche a perderle. Lasciare tre punti qui sarebbe stato comunque davvero clamoroso. Sono due squadre in salute sia la Salernitana che il Lecce, alla fine comunque la vittoria per noi è meritata. Palombi? La scelta è stata tecnica, vedendo la gara della Salernitana, Simone (Palombi ndr) sugli spazi può essere micidiale. Deve avere questa rabbia in tutte le partite, giocatore che ha fatto bene con me anche a Terni, nel parco attaccanti è importante così come La Mantia. Falco è uscito, ha messo dei punti di sutura, ha preso una bella botta. Calderoni invece lo abbiamo tolto dal campo in seguito ad un risentimento muscolare, abbiamo quindi preferito non rischiare questo calciatore".