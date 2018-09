Lecce, Liverani: "Vogliamo conquistare la prima vittoria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Venezia in cui i salentini sono chiamati a riscattarsi dopo la sconfitta nell'ultima giornata: “È normale che quando vieni da una sconfitta la settimana non sia delle migliori, nei primi giorni c’era delusione, poi i ragazzi hanno ripreso con grande voglia e determinazione per arrivare alla prima vittoria in campionato che ci manca. Domani ci troveremo di fronte una squadra quadrata e compatta e dovremo interpretare la partita mettendo in campo le nostre qualità ed essendo più incisivi in attacco. - continua Liverani come si legge sul sito dei giallorossi – Gol subiti? Finora sono stati realizzato quanto eravamo in superiorità numerica per cui non è una questione riconducibile alla condizione fisica, ma a degli errori di valutazione su cui lavorare”.