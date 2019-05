Lecce, Lucioni: "Ci siamo ripresi quello che meritavamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Lecce Fabio Lucioni ha commentato la promozione in Serie A della formazione salentina: “Questi colori mi portano bene, ci siamo ripresi quello che meritavamo. Quest’estate il Presidente era ambizioso come me mi ha chiamato, il progetto era importante e ringrazio per aver creduto in me. Adesso andiamo a giocarci la Serie A. Queste soddisfazioni vanno al di là di tutto, dietro questo c’e il lavoro di uomini che lavorano quotidianamente. Oggi c’era tensione ed emotività, però il risultato è quello che conta. Nessuno pensava potessimo arrivare così in alto, ci siamo costruiti e meritati questa promozione. Tutto è fantastico ed insperato. Ho sempre mangiato merda nei campi di C, lo volevo a tutti i costi e sono riuscito a conquistarla coi miei compagni. Avevamo troppa fame di prendere questo risultato anche se dopo Padova è stata dura, ho avuto paura ma non me me vergogno perché la paura mi ha fatto trovare motivazioni“, riporta Pianetalecce.it.