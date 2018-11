Lecce, Lucioni: "Durissima restare fuori, ma Liverani mi ha aiutato tanto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Lecce Fabio Lucioni ha parlato in conferenza stampa del suo rientro in campo e del momento della squadra salentina: “Ho dovuto raddoppiare l'attenzione perché non ero al meglio dopo tante settimane lontane dal terreno di gioco, per questo ho cercato di sopperire a qualche carenza aumentando la concentrazione. È stata durissima restare fuori, ma per fortuna Liverani mi ha sempre coinvolto negli allenamenti come se dovessi scendere in campo. - continua Lucioni – In estate ci sono stati tanti cambiamenti e partita dopo partita stiamo cercando l'intesa perfetta. Quando sono venuto a Lecce sapevo di poter lottare per qualcosa di importante, la prima parte della stagione è stata positiva, ma dobbiamo tenere un profilo basso”.