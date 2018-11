Lecce, Lucioni e la fine della squalifica: "Non ne potevo più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non ne potevo più di stare fuori, è stata durissima. Ma non voglio più pensare al passato. C’è un futuro che mi aspetta e non vedo l’ora di tornare in campo!" è questo il messaggio che Fabio Lucioni, difensore del Lecce, ha pubblicato sul suo profilo Instagram al termine della squalifica per doping arrivata lo scorso anno quando militava nel Benevento. Il giocatore sarà dunque a disposizione di Fabio Liverani per la prossima gara contro il Cosenza.