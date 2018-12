© foto di Federico Gaetano

Così Fabio Lucioni, difensore del Lecce, al sito ufficiale dei salentini. “In questo momento avere il turno di riposo può essere positivo per certi aspetti, anche se interrompiamo un ruolino di marcia importante come il nostro. Oggi riprendiamo gli allenamenti in vista di una gara difficilissima come quella contro lo Spezia, nella quale la nostra attenzione e concentrazione non si dovranno abbassare. Siamo una squadra che ha un dispendio di energie importanti in campo e quelle mentali dovranno sempre essere al top. La dedica per il gol di domenica scorsa è per mio figlio, da quando è nato è la prima rete che riesco a mettere a segno. Dopo la gara di domenica a La Spezia chiuderà il girone di andata, quello di ritorno è un altro campionato, nel quale i punti diventeranno più pesanti. Noi vogliamo rimanere fino alla fine nella posizione che occupiamo in classifica, ma per farlo bisognerà essere concentrati 95 minuti su 94.”