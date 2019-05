Lecce, Lucioni: "Se andiamo in Serie A torno a Benevento in bici"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Dazn il difensore del Lecce Fabio Lucioni ha parlato della corsa verso la Serie A dei salentini: “Sarebbe bellissimo conquistare la promozione visto che la Serie A l’ho appena assaporata, sarebbe come realizzare il sogno di ogni bambino. Questa piazza merita una gioia simile. Fioretto? Tornerei a Benevento in bicicletta. - continua Lucioni - Il calciatore più difficile da marcare? Mertens. Se dovessi marcare Ronaldo? Ha fatto gol a tutti, se dovesse farlo anche a me non sarebbe una novità. Sarebbe una novità se non dovesse farlo, eventualmente.