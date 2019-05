© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista del Lecce Zan Majer ha parlato in conferenza stampa dei suoi primi mesi in Italia, con la promozione in Serie A conquistata, e del suo futuro: “Il calcio italiano mi sembra impegnativo e difficile, ma sono convinto che il Lecce sia pronto per la Serie A. Il calore dei tifosi è fantastico, in Russia ho giocato davanti a 40mila spettatori, ma non c’era la stessa bolgia di qui. - continua Majer – Futuro? Sono in scadenza di contratto, ma la società può esercitare l’opzione per altri due anni e spero che lo faccia. Sono molto felice della mia esperienza qui e se ci fosse la possibilità resterei volentieri”.