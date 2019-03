© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato così Marco Mancosu, trequartista del Lecce, ai microfoni di Dazn al termine del primo tempo della sfida contro il Crotone. "Come spesso ci accade non entriamo subito in partita ma abbiamo reagito da grande squadra. Non cambiamo la nostra idea di gioco e continuiamo così".