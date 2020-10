Lecce, Mancosu: "Bisogna avere pazienza. Ascoli mi porta fortuna"

Autore del gol che ha sbloccato il match contro l'Ascoli, il centrocampista (nonchè capitano) del Lecce Marco Mancosu è intervenuto a fine partita ai microfoni di Dazn: "Bella vittoria, l'unica cosa che conta adesso. Abbiamo un nuovo allenatore, non si può pretendere di vincere tutte le partite. Bisogna avere pazienza".

Cosa vi ha detto il mister durante l'intervallo?

"Ci ha dato di non mollare e di continuare ad insistere perchè prima o poi avremmo gli spazi si sarebbero aperti. Alla fine è andata proprio così".

Nella stessa porta hai segnato il tuo primo gol in carriera ben 13 anni fa. L'Ascoli ti porta bene?

"Sono momenti che porto sempre con me, ho sempre piacere a tornare in questo stadio. Ci sono un paio di squadre a cui faccio sempre gol, spiace per l'Ascoli che è una di queste"

Sosta Nazionali positiva o negativa?

"Forse meglio avere del tempo per far si che i nuovi acquisti si preparino al meglio ed avere tutto il gruppo a disposizione alla ripresa"

Dedica speciale per questo gol?

"Dedico questo gol a mio suocero che purtroppo non c'è più".