Lecce, Mancosu: "Contro il Torino sarà importante la prestazione più del risultato"

Marco Mancosu, attaccante e capitano del Lecce, ha parlato a Rai Sport prima della sfida di Coppa Italia contro il Torino: "Più della vioglia di passare il turno c'è il bisogno di trovare una buona prestazione. E' questo l'importante. Sarebbe bello passare il turno per incontrare mio fratello. Sarebbe una bella emozione. I tamponi e le positività tra i giocatori? E' una situazione che falsa un po' i campionati ma dobbiamo conviverci. Anche alzarsi in mezzo alla notte per fare i tamponi non è il massimo ma dobbiamo conviverci".