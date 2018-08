Lecce, Mancosu: "Non ho bisogno di mostrare il mio valore a nessuno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Lecce Marco Mancosu, autore del primo gol nella sfida contro il Benevento, ha parlato nel dopo gara togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della squadra in cui ha giocato dal 2012 al 2014: "Avrei firmato per un punto, ma non in questo modo perché abbiamo giocato un'intera ora super. Poi appena loro hanno accelerato il ritmo è stato durissimo arginarli. Ci è mancata un po' d'esperienza anche perché siamo una squadra con tanti ragazzi nuovi e serve tempo per trovare la giusta amalgama. - continua Mancosu come riporta Sololecce.it - Il mio gol? È stato bello e prezioso, segnato contro una ex squadra. Nessun rancore, ma neanche nessun bisogno di mostrare il mio valore a nessuno”.