Lecce, Mancosu: "Partiamo coi favori dei pronostici. E dobbiamo gestire la pressione"

vedi letture

Il centrocampista e capitano del Lecce Marco Mancosu ha parlato a DAZN al termine della sfida contro il Pescara soffermandosi sul suo stato di forma e sul campionato: L’importante era vincere, ma sono soddisfatto anche a livello personale. Sto acquisendo minutaggio utile per ritrovare la condizione giusta. Come capitano cerco di essere un esempio sul campo, negli allenamenti come in partita, non solo uno che urla o sgrida i compagni. Il campo è l’unico a parlare, mentre le chiacchiere se le porta via il vento. Ruolo? Posso fare il trequartista perché in Serie B ci sono più spazi rispetto alla A. - continua Mancosu – Rispetto al campionato in cui siamo stati promossi non si possono fare paragoni, noi partiamo come il Palermo il Benevento nelle ultime due stagioni, mentre noi ottenemmo la promozione sulle ali dell’entusiasmo, ma senza essere favoriti. C’è grande pressione e dovremo essere bravi a gestirla anche se senza tifosi è bruttissimo rende tutto più difficile. Il pubblico ha avuto grandi meriti nelle nostre promozioni passate”.