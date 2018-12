Lecce, Mancosu: "Peccato per il palo, Vigorito miglior portiere della B"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato così Marco Mancosu, centrocampista del Lecce, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Perugia. "Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, nella ripresa abbiamo capito come chiuderli dentro ed è andata meglio. Purtroppo siamo stati sfortunati, a volte va dentro a volte prendi il palo. Cercheremo di migliorare anche in casa, Vigorito è il miglior portiere della Serie B ed oggi è stato miracoloso. Brescia? Dovremo stare molto attenti".