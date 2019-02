Lecce, Mancosu: "Scavone? Il grazie più grande ai medici, non a me"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il suo intervento, con quello dell'avversario Ciciretti, ha salvato la vita a Manuel Scavone. Il fantasista del Lecce, Marco Mancosu, ne ha parlato in conferenza stampa, come riporta pianetalecce.it: "Il grazie più grande va allo staff medico, non a me. Io mi sono accorto subito che era qualcosa di grave ma in quei cinque secondi prima che arrivassero i dottori ho cercato di fare quello che hanno poi fatto loro. Io non ho fatto nulla se non preoccuparmi per la salute di Manuel, ma il grazie più grande va ai medici. L’apertura del varco per l’ambulanza? È stata una cosa in fin dei conti superflua, però abbiamo visto l’ambulanza partire e non c’era nessun varco, in queste situazioni magari è questione di secondi e siamo partiti per spostare i cartelloni per farla arrivare il prima possibile, anche se poi non ce n’è stato bisogno con urgenza”.

Sulle voci di mercato.

“Le settimane di mercato le ho vissute in modo strano, io ero concentrato sul campo. C’è stato tanto casino per nulla. Sono strafelice di essere rimasto qua perché era quello che volevo ed era il meglio per la mia carriera. Le cento presenze? Sono felicissimo ed orgoglioso. È la prima volta che mi succede di raggiungere questo traguardo che mi fa sentire ancora di più parte di questo progetto”.