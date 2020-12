Lecce, Mancosu sul mercato estivo: "Voci normali, ma nessuna chiamata da Monza"

Il centrocampista e capitano del Lecce Marco Mancosu ha parlato a Il Corriere del Mezzogiorno dell’ottimo momento della squadra: “L’ultimo mese è stato arricchito d belle prestazioni e tante vittorie, che sono quelle che servono per raggiungere il nostro obiettivo finale. Ora però dobbiamo concentrarci sulle sfide che verranno. Venezia? Ci sta che una squadra forte riesca a strapparci un punto, non vedo quella partita come un campanello d’allarme. Il campionato passa da tante altre vittorie. - continua Mancosu parlando del mercato – Ogni anno quando c’è la finestra aperta si ascoltano tante voci, se fai bene è normale che ti cerchino in tanti, ma per me conta che sia rimasto a Lecce. Monza? Non mi ha chiamato nessuno”.