Lecce, Mancosu: "Un sogno giocare in A con questa maglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il fantasista del Lecce Marco Mancosu ha parlato in conferenza stampa della promozione in Serie A dicendo di aver realizzato un sogno: “Un anno e mezzo fa tutto ciò era qualcosa di insperato. Giocare in Serie A con questa maglia è un sogno. Ancora non ho metabolizzato in pieno quello che siamo riusciti a fare, ma quando mi fermano per strada e tifosi e mi dicono che per loro questa è stata la promozione più bella tutto ciò mi rende estremamente felice. - continua Mancosu come riporta il sito ufficiale – Ho capito che avremmo potuto alzare il tiro dopo la gara con l’Ascoli, non tanto per i 7 gol ma per il fatto che ci trovavamo a memoria senza sudare. A chi darei 10 per questa stagione? Uno è Arrigoni che è stato fondamentale per noi, l’altro Scavone che mi ha impressionato per la sua continuità”.