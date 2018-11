Lecce, Meccariello: "Felice del rientro, la concorrenza è uno stimolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Lecce Biagio Meccariello ha parlato ai microfoni del sito del club del suo ritorno in campo e della concorrenza nel reparto arretrato: “L’ultima gara che avevo giocato era quella di Pescara ad inizio novembre, nella quale fui espulso e complice la sosta di campionato era un po’ di tempo che non scendevo in campo. Fermarsi a volte fa bene perché ti permette di recuperare energie, dall'altro ti fa rischiare di perdere il ritmo gara. Domenica scorsa con Lucioni in coppia è andata molto bene, lui è un giocatore importante e i suoi ultimi anni lo dimostrano. Anche Bovo è tornato a disposizione e Riccardi ha ripreso ad allenarsi con tutti noi. La concorrenza se presa nel modo giusto è sicuramente uno stimolo in più a far bene. - continua Meccariello parlando dell’apporto dei tifosi a Carpi? Fa piacere quando i nostri tifosi apprezzano quello che facciamo, il nostro obiettivo è quello di avvicinarli il più possibile.”