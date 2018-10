Lecce, Meccariello: "Vittoria sofferta, tre punti importanti per noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Biagio Meccariello, difensore centrale del Lecce, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria pesante contro il Crotone. "E' una vittoria sofferta, ci sono state tante difficoltà ed il pubblico ci ha aiutato. Ad un certo punto loro si sono gettati in avanti, c'è stato da far fatica e abbiamo messo il cuore portando tre punti importanti a casa. Avrei potuto fare il primo assist della mia vita. Noi siamo una squadra che lavora molto bene in settimana, il mister è molto preparato ed il nostro segreto è il lavoro. Crotone? Per la rosa che hanno alla lunga verrà fuori".