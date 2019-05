Lecce, Meluso: "A Padova giornata amara, ma ci riprenderemo"

© foto di Marco Lezzi

Dopo la sconfitta di Padova che ha rimandato la promozione del Lecce in Serie A il direttore sportivo dei salentini Mauro Meluso ha parlato di giornataccia per la squadra: “Non so se andremo di sicuro in Serie a, ma quella di oggi è stata una giornataccia, una giornata amara a livello calciastico. Poteva essere una festa meritata, ma forse col Brescia abbiamo anche speso tante energie, di sicuro abbiamo sbagliato l’approccio alla gara contro i biancoscudati. - continua Meluso come riporta Padovagoal.it - Abbiamo le potenzialità per riprenderci r se torneremo ad essere il vero Lecce porteremo a casa la Serie A”.