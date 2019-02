© foto di Marco Lezzi

Il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Zan Majer ufficializzato ieri: “Siamo giunti all’idea di prendere questo calciatore per completare il reparti di centrocampo. L’infortunio di Scavone e i forfait recenti di Mancosu e Petriccione ci hanno indotto a inserire un altro uomo in mezzo al campo e essendosi presentata questa occasione l’abbiamo colta. - continua Meluso come riporta Pianetalecce.it - Majer ha firmato per cinque mesi con opzione per altri due anni. Viene da un anno e mezzo in Russia con il Rostov, quest’anno con la prima squadra ha giocato poco, ha giocato più con la seconda squadra“.