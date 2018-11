Lecce, Meluso furioso: "Da Di Paolo decisioni incomprensibili"

© foto di marcolezzi

Il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso non ha affatto digerito la direzione di gara contro il Pescara e le due espulsioni a carico dei salentini che hanno incanalato la gara a favore dei biancoazzurri: “Sinceramente la designazione di un arbitro della stessa regione della squadra di casa mi lasciava già perplesso, anche io vivo in Abruzzo ed è normalissimo che ad Avezzano si tifi Pescara e si speri che una squadra della regione vada in A. Di Paolo ha assunto decisioni incomprensibili dal primo all'ultimo minuto, non ha espulso Campagnaro evitando di assegnarci un rigore nel finale di primo tempo, un episodio che poteva cambiare gli equilibri della gara. - conclude Meluso come riporta Sololecce.it - Poi ha completato la prestazione negativa con una espulsione discutibilissima ai danni di Meccariello. Vorrei che ci fosse più attenzione e rispetto nei nostri confronti visto che onoriamo la Serie B con grandi prestazioni”.