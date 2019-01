Lecce, Meluso: “Lepore non è in uscita. Saraniti? Potrebbe tornare"

© foto di Marco Lezzi

A margine della presentazione di Tumminello il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha parlato anche della situazione legata a Francesco Lepore e al ritorno di Andrea Saraniti dalla Viterbese: “Lepore gioca poco, ma non è in uscita anche se in scadenza. Se ci chiederà il trasferimento valuteremo cosa fare. Quanto al rinnovo è una domanda a cui non rispondo, sono argomenti che riguardano noi, Lepore e i suoi agenti che sanno come stanno le cose e quel che pensiamo di lui. - continua Meluso come riporta Pianetalecce.it - Confermo che stiamo lavorando al ritorno di Saraniti, un giocatore attaccato ai nostri colori e che ha sempre dato tutto per questa maglia. Nelle prossime ore mi sentirò con il suo procuratore per provare a riportarlo nel Salento“.