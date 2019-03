Lecce, Meluso: "Lottiamo per la Serie A, ma senza ansie"

© foto di Marco Lezzi

Il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha parlato in conferenza stampa del momento in casa salentina in vista del rush finale della stagione: “Siamo partiti con l’obiettivo di salvarci essendo una neopromossa, ma grazie al lavoro di tutti, all’ambiente stiamo vivendo una stagione straordinaria. Ormai siamo salvi virtualmente e lottiamo per la Serie A e anche la partita di sabato a Palermo dimostra questo anche se non abbiamo portato a casa dei punti. Oggi è il momento di stare sereni, questa squadra ha sbagliato solo la gara contro il Cittadella e certe critiche mi sono sembrate eccessive. Ribadisco grande fiducia alla squadra, dobbiamo perseguire il nostro nuovo obiettivo senza ansie e con serenità - continua Meluso come riporta Pianetalecce.it - Tumminello non sta facendo benissimo, ma ha indubbie qualità e in questo momento va aiutato e supportato visto che è giovane. Voglio ringraziare i tifosi che ci applaudono nelle trasferte anche dopo le sconfitte e ci spingono sempre in casa. Quest’anno il campionato ce lo giocheremo al Via del Mare, mi auguro che ci siano sempre più tifosi e siano sempre più calorosi. Avere un pubblico così è come avere un attaccante che fa gol. Il derby col Foggia? È importantissimo per la nostra classifica, la affronteremo con massima determinazione”.