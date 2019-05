Lecce, Meluso: “Sei-sette innesti. Pellé? È fuori budget”

© foto di Marco Lezzi

Il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso dalle colonne di Tuttosport parla del rapporto con il tecnico Fabio Liverani, protagonista di due annate vincenti e della scalata dalla Serie C alla Serie A, spiegando di non temere di perderlo: “Liverani ha un grande carisma, è molto credibile e meritocratico verso i giocatori e sul campo ha molte idee innovative supportato da un ottimo staff. Le due vittorie non sono frutto del caso. Gli abbiamo prolungato il contratto e lui è molto leale, mi auguro che resti con noi”.

Poi spazio al mercato per andare alla caccia della salvezza nella massima serie con un appuntamento fissato nei prossimi giorni con Liverani e Sticchi Damiani: “Bisognerà operare con 6-7 innesti di un certo livello. Servono entusiasmo, concretezza e sopratutto idee perché non possiamo illuderci di competere con il budget di altri club consolidati in Serie A. Pinamonti? È un altro ottimo elemento, ma dobbiamo ancora mettere a fuoco i programmi. Serve una riunione tecnica con l’allenatore e poi col presidente per definire quanto avremo da investire e dove”.

Infine una battuta sulle voci di un possibile ritorno di Graziano Pellé, ora al Shandong Luneng, in Italia per vestire la maglia della squadra della sua città: “Pellé? È un nostro tifoso, ma è fuori dai nostri budget”.