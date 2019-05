Lecce, Meluso: "Siamo padroni del nostro destino. Siamo sereni"

© foto di Marco Lezzi

Il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso in conferenza stampa ha parlato in vista dell’ultima gara della stagione regolare di Serie B in cui i salentini potrebbero festeggiare una promozione inattesa a inizio anno: “Dall’inizio di questa stagione il nostro gruppo è cresciuto assieme e, come dice Liverani, non c’è un singolo giocatore che può pensare di risolvere una partita da solo senza l’aiuto degli altri. Ora siamo artefici del nostro destino e affronteremo la gara di sabato con la massima serenità perché finora la squadra ha sempre reagito alla grande dopo qualche passo falso. - continua Meluso come riporta il sito del club – C’è differenza fra chi deve vincere e sperare negli altri risultati e chi invece deve pensare solo alla vittoria. Siamo padroni del nostro destino, lo ripeto, e dobbiamo pensare solo alla nostra partita, spinti dal nostro pubblico. La squadra si sta allenando con la solita determinazione ed armonia.”