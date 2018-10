Lecce, occhi puntati su due talenti del Rieti: Diarra e Pepe

Fonte: TuttoC.com

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Gli occhi del Lecce sul Rieti. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, la compagine salentina, promossa in Serie B nella scorsa stagione, sta seguendo attentamente due calciatori della truppa neopromossa in C, il difensore Cécé Franck Pepe e il centrocampista Boubakary Diarra, rispettivamente classe '96 e '93. Sviluppi possibili già a gennaio.