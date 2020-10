Lecce, ottimismo Corini: "Abbiamo enormi potenzialità. Ringrazio i tifosi"

In conferenza stampa, il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha analizzato così la gara con la Cremonese: "E' molto semplice: siamo partiti benissimo e potevamo passare in vantaggio, l'hanno sbloccata su un episodio fortuito e sono riusciti a raddoppiare subito perchè abbiamo subito una sorta di contraccolpo psicologico. C'è stata una grande reazione e bisogna soltanto fare i complimenti ai ragazzi. Per caratteristiche sappiamo che dobbiamo concedere qualcosa, il mio rammarico è che capitalizziamo poco rispetto a tutto quello che creiamo nei 90 minuti. E' stata, comunque, una partita importante. Non è semplice, in B, rimontare da una situazione di doppio svantaggio contro una Cremonese da sempre costruita per essere protagonista. Sono orgoglioso della prestazione, quando impari a stare insieme nelle difficoltà significa che stai diventando squadra. Volevo fare un ringraziamento anche ai tifosi che sono venuti a sostenerci. La simbiosi con l'ambiente può incidere tanto in contesti caldi come quello di Lecce, il loro calore ci ha dato la spinta giusta e siamo felici di poterli riabbracciare seppur in numero ridotto".