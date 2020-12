Lecce, out Pettinari a causa di una forte lombalgia. Domani torna in gruppo Dermaku

Stefano Pettinari non ci sarà nella sfida tra Lecce e Vicenza. Il calciatore giallorosso non prenderà parte al match per via di una forte lombalgia accusata ieri, al suo posto Dubickas. Nella seduta di domani tornerà anche Dermaku dopo il fastidio muscolare ai flessori della coscia destra: il difensore dei pugliesi riprenderà ad allenarsi in gruppo.