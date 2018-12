© foto di Andrea Rosito

Alle 15 è in programma la Serie B e il Lecce ospiterà in casa il Padova. Liverani ha deciso di puntare su Armellino e Scavone in attacco mentre il Padova giocherà con Vogliacco e Chinellato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LECCE: Vigorito, Perticone, Mancosu, Palombi, Meccariello, Falco, Venuti, Lucioni, Calderoni, Armellino, Scavone. In Panchina: Bleve, Cosenza, Arrigoni Marocco, Lepore, Torromino, Haye, Marino, Dubickas, Tsonev, Tabanelli, Fiamozzi, Bovo. Allenatore: Liverani

PADOVA: Merelli, Contessa, Serena, Trevisan, Ceccaroni, Pinzi, Capelli, Mazzocco, Bonazzoli, Capello, Salviato. In Panchina: Perisan, Favaro, Pulzetti, Minesso, Zambataro, Broh, Marcandella, Belingheri, Cisco, Vogliacco, Chinellato, Clemenza. Allenatore: Foscarini