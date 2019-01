Simone Palombi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del primo tempo dell'Arechi tra Salernitana e Lecce, che conduce per 2-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante giallorosso Simone Palombi, autore del raddoppio: "Abbiamo interpretato al meglio la partita, sapevamo di venire su un campo difficile per tutti. Non dobbiamo mollare e dobbiamo chiudere la partita. Il gol? E' una delle mie caratteristiche giocare sul filo del fuorigioco, è stato bravo Tachtsidis a mettermela dentro e io a segnare il 2-0. Davanti cerchiamo di essere il più imprevedibili possibile. Nella ripresa dobbiamo essere bravi a chiudere la partita e a portare il loro pubblico contro di loro".