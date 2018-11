Lecce, Palombi al 45': "Possiamo fare ancora meglio per i tre punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Simone Palombi, attaccante del Lecce, ai microfoni di Dazn al termine del primo tempo della sfida contro il Cosenza. "Abbiamo sbloccato subito la partita, adesso ci siamo un pò abbassati. Dobbiamo far meglio per portare a casa i tre punti. Siamo abituati a questi ritmi, stiamo facendo un grande lavoro e sia io che La Mantia dobbiamo dare una mano in fase difensiva".