Lecce, Palombi: "Doppietta importantissima per me e per la squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Palombi, attaccante del Lecce, è intervenuto al termine del match vinto contro il Venezia. L'autore della doppietta decisiva ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN:

Una vittoria arrivata grazie alla tua doppietta.

"Sono felice di aver fatto il mio esordio e per aver segnato la mia prima doppietta con questa maglia. Sono arrivati i tre punti in una partita tosta, abbiamo vinto con le unghie e con i denti".

Una doppietta storica, visto che il Lecce non vinceva in B da otto anni.

"Sì, hanno sofferto molto, questa è una piazza che merita questo e altro. Sono felice per me, per la squadra e per la città".

Questa doppietta cosa può darti?

"È una doppietta che mi dà morale. Ho sempre creduto nella mie qualità, speriamo sia l'inizio di un gran campionato".

Serviva qualità per segnare?

"Sì, si è visto nei due gol. Tabanelli e Falco hanno servito due ottimi assist".