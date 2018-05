Lecce, per l'attacco dopo Iemmello spunta anche Coda

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua il casting del Lecce per definire la rosa che affronterà la Serie B il prossimo anno. Il club salentino sta pensando in particolar modo all'attacco, per il quale circolano già molti nomi. L'ultimo in ordine di tempo lo rende noto Il Mattino che racconta di un interesse dei giallorossi per Massimo Coda del Benevento. Nei giorni scorsi il Lecce era stato accostato anche all'altra punta dei Sanniti Pietro Iemmello.