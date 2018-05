Lecce, per l'attacco si pensa a Tutino del Napoli

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo l'incontro dei gironi scorsi fra Sticchi Damiani e De Laurentiis iniziano a circolare i primi nomi di calciatori di proprietà del Napoli che potrebbero far comodo al neopromosso Lecce. Il primo è Gennaro Tutino, esterno offensivo classe '96, che sta trascinando il Cosenza con 11 reti in 35 presenze. Il giocatore vorrebbe conquistare la B in Calabria e restare nel suo attuale club, ma se non dovesse riuscire in questo obiettivo potrebbe approdare comunque in cadetteria con la maglia dei giallorossi salentini. Lo riporta Sololecce.it.