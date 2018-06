Lecce, per la difesa occhi su Meccariello e Valjent

JUVENTUS, PERIN FINO AL 2022 ED EMRE CAN SI LIBERA DAL LIVERPOOL. NAPOLI, INSIDIA ARSENAL PER TORREIRA. ROMA, BERARDI PISTA CALDA. INTER, IDEA PICCINI DELLO SPORTING LISBONA. GENOA, UFFICIALE L'ARRIVO DI PIATEK DAL CRACOVIA JUVENTUS La Juventus punta forte su Federico Chiesa....

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 giugno

Canovi: "La Roma deve cedere. Chiesa, fai come Milinkovic"

Lega Serie A, anche MediaPro per trattative private

Dg Cittadella: "Momento storico. Kouame e Varnier in A"

Carpi, trovato l'accordo per l'installazione della nuova curva del Cabassi

Genoa, Boniek su Piatek: "Il suo cognome in polacco si traduce venerdì"

Astori, depositata autopsia: "Il cuore non rallentò. Non morì nel sonno"

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Diritti tv, ultime ore di trattative private per la Serie A

Sormani: "Dezi farà bene in A, Insigne capitano è un sogno"

Akinfenwa contro Ramos: "Non giocheremo contro, sei fortunato"

Tornaghi: "Seconde Squadre fondamentali per i giovani"

Bonansea (Italia): "Siamo al Mondiale, ancora non ci credo"

Girelli (Italia): "Dalle lacrime per il Brescia al Mondiale"

Sono due i nomi nuovi per la difesa del Lecce. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club salentino starebbe seguendo sia Biagio Meccariello del Brescia e Martin Valjent di rientro al Chievo dopo la lunga avventura in prestito alla Ternana.

