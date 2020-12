Lecce, per Rodriguez gioia e dolore in 12 minuti: gol al debutto e poi l'infortunio

vedi letture

Debutto, gol vittoria, infortunio. Tutto in poco più di dieci minuti. Pablo Rodriguez, attaccante classe 2001 cresciuto nel vivaio del Real Madrid è stato fra i protagonisti dell'ultima giornata di Serie B contribuendo in un breve lasso di tempo alla vittoria in rimonta del Lecce sul Vicenza. Un gol da attaccante puro che si muove in area senza finire in fuorigioco per poi deviare il pallone alle spalle del portiere avversario su un perfetto filtrante di Henderson per la sua prima gioia in giallorosso, in Italia e anche fra i professionisti. Un pomeriggio da ricordare per lo spagnolo che però poco dopo la gioia del gol vive anche l'amarezza di un problema muscolare che lo costringe ad abbandonare il campo. Un impatto che fa felice il Lecce che ora dovrà valutare l'entità dell'infortunio con la speranza che non sia nulla di grave e che Rodriguez possa mostrare le proprie qualità al più presto e magari per più di dieci minuti.